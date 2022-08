Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Auf der anderen Seite werde es nicht leicht, den Bereich 13.600/13.795 dauerhaft zu bezwingen. Noch am Freitag sei zum Beispiel ein Wochenschlusskurs unter 13.600 festgestellt worden, obwohl der DAX im Wochenverlauf schon bis 13.793 hochgelaufen sei.AusblickHeute beginne der DAX wahrscheinlich etwas höher als er am Freitag zum XETRA-Schlusskurs geendet habe, also über 13.574. Die Tageskerzenchartwolkenoberkante verlaufe heute ganztägig bei 13.664. Man wisse ja, dass es bei Wolkendurchbruch per Tagesschlusskurs zu DAX-Chartbildverbesserungen kommen würde. Auch intra day gebe es heute eine prozyklische "stop buy"-Signalmarke. Es sei 13.655. Steige der DAX über 13.655, könne die Abwärtsbewegung vom Vorwochenhoch 13.793 ggf. als beendet, zumindest als unterbrochen angesehen werden, aber nur dann, bei 13.655+1. Dann wäre Anstiegsspielraum bis 13.705 zu unterstellen, heute jedoch maximal bis 13.788/13.795 (R3 + 13.795 (pre-Pandemie Hoch). (08.08.2022/ac/a/m)