Die US-Börsen seien nach dem recht stabilen Wochenauftakt am Dienstag wieder ins Minus gerutscht. Fundamental zu begründen sei die Vorsicht der Anleger mit den zur Wochenmitte anstehenden Inflationsdaten. Sie würden als wichtigste Orientierungsgröße für die Zinspolitik der Notenbank FED gelten. Der Dow Jones Industrial habe 0,17 Prozent auf 33.561,81 Punkte eingebüßt. Am Montag sei der Leitindex wie bereits am Freitag von seiner 21-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst worden. Sie gelte bei technisch orientierten Anlegern als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und leiste aktuell Widerstand. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,46 Prozent auf 4.119,17 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,68 Prozent auf 13.201,11 Punkte gesunken.



In Asien hätten die Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 habe kurz vor Handelsende 0,30 Prozent nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe knapp ein Prozent eingebüßt. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,6 Prozent nachgegeben.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



(Mit Material von dpa-AFX)





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (10.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor den Verbraucherpreiszahlen aus den USA dürfte der DAX am Mittwoch auf der Stelle treten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Anleger würden zunächst abwarten, welche Schlussfolgerungen die Daten am Nachmittag für die Geldpolitik der Notenbank FED zulassen würden. Der Broker IG taxiere den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15.955 Punkten quasi auf Vortagsniveau.Am heutigen Handelstag stünden erneut einige Quartalszahlen deutscher Unternehmen im Fokus. Es würden unter anderem LANXESS (ISIN DE0005470405 / WKN 547040), Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100), Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0 / WKN A1DAHH), E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99), Salzgitter (ISIN DE0006202005 / WKN 620200), CompuGroup (ISIN DE000A288904 / WKN A28890), United Internet (ISIN DE0005089031 / WKN 508903), Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) und Heidelberg Materials (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) berichten. In den USA öffne Walt Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) nachbörslich die Bücher. Zudem fänden einige Hauptversammlungen statt - unter anderem bei Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403). Anleger sollten zudem beachten, dass Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000), PNE (ISIN DE000A0JBPG2 / WKN A0JBPG) und HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7 / WKN A1PHFF) ex Dividende gehandelt würden.