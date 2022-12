Ausblick: Durch den Ausbruch über die 14.400er Barriere und den zwischenzeitlichen Break bei 14.500 habe der DAX die Erholung vom Wochentief (14.327) gestern fortgesetzt. Um die aktuelle Seitwärtsphase jedoch nach oben aufzulösen, wären weitere Kursanstiege erforderlich.



Das Long-Szenario: Nach dem Sprung über 14.400 und die Tops bei 14.485 bzw. 14.488 Punkten sei die nächste Hürde nun bei 14.500 zu finden. Sobald der Index den horizontalen Widerstand per Tagesschluss überwinden könne, müsste ein Hochlauf an das November-Hoch bei 14.572 Punkten erfolgen. Gelinge dort der Break, der mit Kursen oberhalb der 14.600er Schwelle bzw. des April-Hochs bei 14.603 bestätigt werden sollte, könnte die Schiebezone nach oben verlassen werden. Darüber würden dann das Juni-Hoch bei 14.709, das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 und die 15.000er Marke mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 warten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung würden sich die ersten Unterstützungen bei 14.400 und 14.300 aufreihen, bevor die Haltestellen bei 14.200 und 14.150 (= Verlaufstief vom 17. November) angelaufen werden könnten. Würden die Notierungen auf diesem Level den Halt verlieren, dürfte die 14.000er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter sollte das Vor-Corona-Top bei 13.795 Zählern stützend wirken, bevor es im nächsten Schritt um den Bereich bei 13.600 und darunter um die langfristige 200-Tage-Linie bei aktuell 13.538 Punkten gehen würde. (02.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachbörslich konnte der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) bereits am Mittwoch deutlich zulegen und sich über die 14.500er Barriere schieben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am gestrigen Donnerstag habe der DAX die Sitzung mit einem 147-Punkte Gap (Vortagsschluss bei 14.397) eröffnet und sei direkt nach dem Opening auf das Intraday-Top bei 14.564 Punkten gestiegen. Danach habe das Aktienbarometer jedoch schnell an Dynamik eingebüßt und sei zunächst auf das Tagestief bei 14.424 zurückgefallen. Der zweite Anstieg habe dann zwar noch einmal in den Bereich um 14.540 geführt, letztlich habe sich der Index aber mit einem Plus von 0,6% auf 14.490 Zähler in den Feierabend verabschiedet.