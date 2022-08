Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Befürchtung, am Aktienmarkt komme es zu ein 100%-Korrektur des Anstiegs seit Anfang Juli, haben sich bezogen auf den DAX nicht bewahrheitet, so die Analysten der Helaba.Im Zuge der laufenden Erholung sei es dem Leitindex schon temporär gelungen, die 61,8%-Marke und die Marke von 13.000 Punkten wieder zurückzuerobern und erste Indikatoren hätten gedreht. Gleichwohl stünden der DMI und der MACD noch im Verkauf und würden vor zu viel Optimismus warnen. Eine wichtige Hürde würden die Analysten in Form der 55-Tagelinie bei 13.215 lokalisieren und darüber würden sich bei 13.360 die nächsten Widerstände finden. Ein Bruch des Tiefs bei 12.942 könnte aber doch noch zur 100%-Korrektur führen. (31.08.2022/ac/a/m)