Für Gehrt sei das eine Zwickmühle, die entweder bedeute, dass die Zinsen oben bleiben und das Wachstum gedrückt werde bzw. ausbleibe oder dass die Zinsen zwar fallen würden, dann aber erst einmal die Phase des Abwartens auf billigere Kredite und niedrigere Preise beginne. "Erst danach, wenn die Zinsen nahe am erwarteten Boden sind, könnte das Wachstum Fahrt aufnehmen. Und das wäre sicherlich nicht im Jahr 2024 zu erwarten."



Hätten die Bullen also keine Chance? Sei dieses Abdrehen als Reaktion auf die US-Inflationsdaten nebst dem bärischen Signal eines dadurch entstandenen "bearish engulfing pattern" (eine Kerze, die den Kerzenkörper des Vortags komplett einhülle) der Beginn eines größeren und womöglich auch längeren Abstiegs gewesen?



Gehrts Expertenmeinung dazu: "So sicher, wie einem das die Logik einflüstern würde, ist das keineswegs. Denn würden die Marktteilnehmer mehrheitlich logisch agieren, hätte es diese Ausflüge über 16.800 Punkte gar nicht erst gegeben. Die problematische Ausgangslage für 2024 war auch schon Mitte Dezember, als der DAX sein bisheriges Verlaufshoch bei 17.003 Punkten markierte, für jeden erkennbar. Dass der Index bislang dreimal abgewiesen wurde, wenn versucht wurde, sich nach oben abzusetzen, spricht zwar dafür, dass da nicht gerade wenige der Ansicht sind, dass dieser Level ein ideales Ausstiegsniveau sei. Aber wer hat den längeren Atem? Würden die Käufer einfach dranbleiben, wären die da oben im Markt liegenden Verkaufsorders über kurz oder lang "abgearbeitet" und der DAX hätte erst einmal freie Bahn. Und wer wochenlang imstande ist, haushohe Warnsignale zu ignorieren, die andeuten, dass die Bullen sich in Sachen Gesamtsituation gerade als Geisterfahrer betätigen, kann das auch noch weitere Wochen tun. Entscheidend wird sein, wie hoch der Anteil reiner Trader im Käufer-Lager ist. Denn die agieren nicht von blinder Hoffnung oder Gier getrieben, sondern konsequent pragmatisch, nach dem Motto: Wenn nach oben nichts geht, versuchen wir es einfach auf der Unterseite. Ob dieser dritte gescheiterte Versuch ausreicht, um diese Trader auf die Gegenseite zu bringen, ist indes eher offen, weil dem Deckel, gegen den man anrennt, auf der Gegenseite ein bislang tragfähiger Boden gegenübersteht, wie der Chart auf Tagesbasis zeigt."



Die drei "alten" Rekordhochs vom Mai, Juni und Juli 2023 zwischen 16.332 und 16.529 Punkten würden hier eine markante Unterstützung darstellen, die einem ersten Test in der vergangenen Woche bereits standgehalten habe. Erst, wenn der DAX diese Zone durchschlagen sollte, sei die Wahrscheinlichkeit, dass der Anteil der rein technisch agierenden Trader die Seite wechsele, hoch, meine Gehrt und verweise auf einen Vorteil der Bullen:



"Solange diese Trader erst einmal Long bleiben, ist auch das Risiko, dass der Bruch dieser Zone sie umdreht, geringer. Zwar ist die Chance, sich gegen ein nicht wirklich bullisches Umfeld beim DAX von einem neuen Rekordhoch zum nächsten zu hangeln, auf der Zeitachse begrenzt. Aber wie lange das gutgeht und wie hoch er dabei noch laufen könnte, ist nicht seriös vorhersagbar, daher: Bevor der DAX den Bereich 16.332/16.529 Punkte nicht durchbrochen hat, müssten Short-Trades in die Kategorie hochspekulativ eingeordnet werden." (12.01.2024/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Sobald der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Nase über 16.800 Punkte streckt, kommt Abgabedruck auf, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Das sei gestern das dritte Mal passiert und habe im Chart für ein "bearish engulfing pattern" gesorgt. Würden die Bullen trotzdem gleich wieder antreten oder sei das jetzt das berühmte eine Mal zu viel gewesen? Dieser Frage gehe Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für LYNX nach."Eigentlich sind die Perspektiven ja nicht gerade ideal für neue Rekorde. Die gestrigen US-Inflationsdaten des Dezembers schlugen in die gleiche Kerbe wie die aus Deutschland und der Eurozone: So schnell und einfach kommt die Teuerung nicht in die Zielzone der Notenbanken zurück, die Warnungen der Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks, die "letzte Meile" auf dem Weg zur Zwei-Prozent-Zone nicht zu unterschätzen, kommen nicht von Ungefähr. Andererseits: Wenn die Inflation in den kommenden Monaten doch schnell zurückkommen sollte, dann nur, weil eine magere Nachfrage es unmöglich macht, weiter im Windschatten der Inflation die Preise nach oben zu schrauben. Was hieße: Druck auf Umsatz und Gewinn und dass das auf Dauer an vielen großen DAX-Unternehmen weiter vorbeigeht, ist unwahrscheinlich."