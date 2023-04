Auch die Deutsche Post sei nach den jüngsten Nachrichten rund um die zukünftige Paketzustellung sowie aus charttechnischen Aspekten einen Blick wert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wolle die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern: Diese sollten alleine keine Pakete von mehr als 20 Kilogramm mehr tragen.



Am Markt für sogenannte Kryptowährungen sei es am Dienstag weiter nach oben gegangen. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Digitalwährung sei im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf gut 30.400 US-Dollar geklettert und habe damit die Gewinne vom Osterwochenende und im bisherigen Jahresverlauf ausgebaut. Zudem habe die bekannteste Kryptowährung erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder mehr als 30.000 Dollar gekostet.



Die Chance auf neue Jahreshochs im DAX nach Ostern bestehe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).Damit würden sich die Aktien am Dienstag den überwiegend guten Vorgaben von den asiatisch-pazifischen Börsen anschließen. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Montag leicht zugelegt. Diese Aktien stünden nach Ostern im Fokus.