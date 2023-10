Am US-Aktienmarkt habe der Leitindex Dow Jones zum Start des Schlussquartals an seine jüngsten Verluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Geldpolitik habe am Montag weiterhin die Furcht vor steigenden Zinsen auf dem Aktienmarkt gelastet. Denn die Stimmung in der Industrie habe sich im September überraschend stark aufgehellt. Dies könnte die Notenbank dazu veranlassen, im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen noch einmal nachzulegen. Am Ende habe der Dow Jones nur leicht im Minus geschlossen, die Indices der Technologiebörse NASDAQ hätten sogar recht deutlich angezogen.



Die Sorge vor weiter steigenden Zinsen in den USA habe auch in Asien die Märkte belastet. In Japan habe der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 1,7 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe im späten Handel um rund drei Prozent nachgegeben. Dort habe der Handel am Vortag geruht. In China seien die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen geblieben.



Besonders unter Druck stehe weiterhin auch die Gemeinschaftswährung (EUR/USD). Der Eurokurs sei auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Unternehmensnachrichten seien ansonsten noch Mangelware.



Der DAX dürfte am Dienstag an seinen schwachen Wochenauftakt anknüpfen. Im Feiertagshandel am Tag der Deutschen Einheit stehe damit zunächst wieder das Vorwochentief bei 15.138 Punkten im Fokus - das tiefste Niveau seit März. Zurückgeführt werde dies auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar.