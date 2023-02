Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt haben sich Anleger im Vorfeld der Powell-Äußerungen in Zurückhaltung geübt, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Leitindex DAX habe nach einem ruhigen Handelsverlauf knapp 0,2% tiefer bei 15.320 Punkten geschlossen. Die mit Spannung erwartete Rede des FED-Chefs gestern Abend habe wenig Neues zutage gefördert. Powell habe sich, wie schon in der letzten Woche, für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Der Kampf gegen die Inflation sei noch lange nicht vorbei. Zudem habe er Spekulationen auf eine Senkung noch in diesem Jahr widersprochen. Dies habe die Stimmung an der Wall Street allerdings nicht sonderlich getrübt und die asiatischen Märkte würden heute Morgen uneinheitlich tendieren.Zudem würden erste DAX-Indikationen schon wieder auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Unter technischen Gesichtspunkten sei der übergeordnete Aufwärtsimpuls zwar intakt, eine vorübergehende Korrektur könne aber nicht ausgeschlossen werden. Als erste Unterstützung fungiere das letzten Donnerstag gerissene Kursgap bei 15.222 bis 15.264, in Verbindung mit dem Zwischenhoch von Mitte Januar bei 15.269. Widerstand biete das letzte Woche markierte Impulshoch bei 15.520. (08.02.2023/ac/a/m)