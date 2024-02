Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Tagesschluss deutlich über 17.000, aber: Der gestrige Tag ist wohl eher weiterhin Bestandteil der bisher schon 11-tägigen Seitwärtsphase, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das sei leider immer noch kein DAX-Ausbruch auf neue Hochs.



Bullisch: Der DAX beginne in der bullischen Tagesroute heute zwar schwächer, in der Nähe von 17.000/16.983, steige dann aber zügig weiter an bis 17.050, 17.105 und maximal 17.150. Zu diesem Zweck dürfe der DAX zuvor nicht 1 Sekunde unter 16.962 abrutschen. Zwischenfazit: Vorbörsenschwäche! Käufer müssten sofort auf den Plan treten, um sich zu behaupten. Bärisch: In der bärischen Tagesroute, die sich unterhalb von 16.962 aktiviert (einige denken immer, es ist beliebig, was der Chartanalyst aussagt, "für jeden ist immer was dabei", nein so ist es nicht, bitte stets genau lesen), fiele der DAX bis 16.932 (Gap), im weiteren Verlauf ggf. bis 16.900/16.889, so die BNP Paribas. (13.02.2024/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >