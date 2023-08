Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte drei Stabilisierungskerzen, am Donnerstag, Freitag und auch am Montag, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Ein DAX Abwärtsabschnitt, nach zuvor massiver Bullenfalle an der oberen Schlüsselstelle des Jahres (Fehlausbruch bei 16.290+x), könnte also zu Ende gegangen sein.In diesem Fall, der auch favorisiert werde, steige der DAX bis 15.992/16.000 oder zu 16.240/16.245, aber kaum über 16.290. ACHTUNG! Der DAX Abendhandel habe die Bewegung zum 1. Ziel 15.992/16.000 schon vorweggenommen, die DAX Vorbörse habe spürbar nachgegeben, von 15.997 auf 15.878. LIVE: Die DAX Marken 15.875 und 15.820/15.810 würden aktuell noch stützend wirken. Erst unter 15.800 falle der DAX bis 15.700. Der DAX könnte in einem schwachen Umfeld schon am Widerstandscluster aus "Kijun" und "Wolke" sowie runter Tausendermarke 16.000, also zwischen 15.992/16.028 scheitern. Das wäre ein Hinweis auf eine bevorstehende massive weitere DAX Abwärtsbewegung. (08.08.2023/ac/a/m)