Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kleine Tageskerzen, aber peu à peu weiter Richtung Norden. So lässt sich die aktuelle Chartsituation des DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) treffend zusammenfassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit 15.916 Punkten stehe dabei erneut ein neues Bewegungshoch zu Buche. Damit nähere sich das Aktienbarometer immer mehr dem Kursziel von gut 16.000 Punkten - abgeleitet aus der im März komplettierten Bodenbildung. Selbst das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten rücke mehr und mehr in Schlagdistanz. Kühne Optimisten würden die Kursentwicklung der letzten Wochen möglicherweise sogar als "V-förmiges" Kursmuster interpretieren. Letzteres ließe perspektivisch sogar auf einen Vorstoß in "uncharted territory" hoffen. Als "fun fact" werde damit die vierte weiße Monatskerze in diesem Jahr zusehends wahrscheinlicher. Noch ein anderer Aspekt sei derzeit erwähnenswert: Das US-Volatilitätsbarometer VIX® sei zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2022 gefallen, wodurch die jüngste Aufwärtstendenz bestätigt werde. Beim DAX® würden auf der Unterseite die alten Hochpunkte bei 15.706/15.659/15.634 Punkten im Zusammenspiel mit dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) einen ersten wichtigen Rückzugsbereich definieren. (19.04.2023/ac/a/m)