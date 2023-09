Ausblick: Auf Wochensicht habe der deutsche Leitindex dank der starken zweiten Wochenhälfte 1% aufgesattelt und sei wieder an die 16.000er Schwelle herangelaufen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die erste Hürde nun an der 15.900er Marke angetragen werden, wobei direkt darüber der GD50 zusätzlich bremsend wirken dürfte. Oberhalb dieses Levels sollte anschließend auch die 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.944) überboten werden, bevor der nächste Angriff auf die runde Tausender-Marke lanciert werden könnte. Gelinge die Rückkehr über 16.000 Punkte, müsste es zur Bestätigung auch über das 2021er August-Hoch (16.030), das Zwischenhoch vom 31. August bei 16.043 und das Verlaufshoch vom 10. August bei 16.060 gehen.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX zum Start in die neue Woche dagegen wieder nach unten ab, sollte zunächst auf das Kursniveau um 15.805/15.796 geachtet werden. Würden die Notierungen unter dieses Level, dürfte das März-Hoch bei 15.706 erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Wenig tiefer könnte es dann zu einem Test des Volumenmaximums kommen, bevor über eine Ausweitung des Rücksetzers bis an die Auffangzone zwischen 15.600 und dem Vorwochentief bei 15.565 nachgedacht werden müsste. Darunter sollte die 200-Tage- Linie (aktuell bei 15.515) stützend wirken. (18.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am Freitag um 0,6% auf 15.894 verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Versöhnlicher Wochenabschluss für die deutschen Blue Chips - nachdem die Notierungen bereits am Donnerstag 1% an Wert gewonnen hätten, sei es vor dem Wochenende um weitere 0,6% nach oben gegangen. Dabei seien die Kurse zunächst mit einem 135 Punkte breiten Aufwärts-Gap bei 15.940 in den Handel gestartet und wenig später auf das Tageshoch bei 15.989 gestiegen. Für einen Sprung über die 16.000er Barriere habe die Kraft allerdings noch nicht gereicht, letztlich sei der DAX bei 15.894 über die Ziellinie gegangen.