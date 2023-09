Ausblick: Das Volumenmaximum habe seine Stützkraft mit dem gestrigen Test zunächst unter Beweis gestellt.



Das Long-Szenario: Könne der DAX vor dem Wochenende noch einmal nach oben drehen, müssten die Notierungen im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über 15.796/15.805 steigen. Darüber sollte auch die 15.900er Marke überboten werden, bevor es um den GD50 (aktuell bei 15.932) und die mittelfristige 100-Tage-Linie bei derzeit 15.948 gehen würde. Gelinge der Sprung über die Trendlinien, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an die runde 16.000er Barriere.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe weiterhin das März-Top bei 15.706 im Fokus. Sollte der DAX unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel gehen, müsste mit dem nächsten Test des Volumenmaximums bei 15.675/15.650 gerechnet werden, wobei auch das gestrige Tagestief stützend wirken sollte. Unterhalb von 15.650 dürfte sich dann ein Rückfall an die 15.600er Marke und/ oder an das Zwischentief vom 25. August bei 15.579 entwickeln. Weite sich die Korrektur anschließend aus, könnte ein Rücksetzer bis in den Bereich der 200-Tage-Linie auf dem Niveau des August-Tiefs bei 15.469 nicht mehr ausgeschlossen werden. (08.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag um 0,1% auf 15.719 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit der fünften Verlustsitzung hintereinander habe der deutsche Leitindex seine September-Abwärtsbewegung am gestrigen Donnerstag um einen weiteren Handelstag verlängert. Dabei habe das Aktienbarometer die Sitzung auf dem Tagestief bei 15.662 Punkten und damit direkt am Volumenmaximum eröffnet. Danach hätten sich die Kurse am Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 jedoch nach oben abdrücken und auf das Tageshoch bei 15.795 steigen können. Zur Schlussglocke habe der Index schließlich bei 15.719 Zählern notiert, womit die Haltezone rund um das März-Top (15.706) erneut verteidigt worden sei.