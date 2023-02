Ausblick: Das gestrige Aufwärtsmomentum habe nur punktuell für einen Ausbruch über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief gereicht.



Das Long-Szenario: Um erste Pluspunkte auf der Oberseite sammeln zu können, müsste der DAX nun auch per Schlusskurs über das Volumenmaximum (15.475/15.500) steigen und den Break mit weiteren Kursgewinnen bestätigen. Idealerweise sollte der Index dabei zunächst an, besser noch über das gestrige Intraday-Top klettern und sich dann auf den Weg zum aktuellen Jahreshoch bei 15.659 machen. Gelinge dort ebenfalls der Ausbruch, hätten die Kurse Platz bis an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen auf die 15.400er Marke geachtet werden, die nun wieder als erster Halt gewertet werden könne. Ein Endstand unterhalb dieses Niveaus dürfte einen Test der 15.300er Marke begünstigen, die zusammen mit der Haltestelle um 15.275 Zähler, der Volumenspitze bei 15.250/15.225 und der 15.200er Marke eine rund 100 Punkte breite Auffangzone bilde. Sollte der DAX auch an dieser Unterstützung keinen Halt finden, müsste mit einer Schließung der offenen Kurslücke vom 2. Februar bei 15.181 gerechnet werden. (24.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag um 0,5% auf 15.476 Punkte nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zur Wochenmitte noch bis auf 15.248 gefallen sei, hätten die Kurse gestern wieder zulegen können. Dabei habe der DAX bereits zur Eröffnung bei 15.453 über dem Vortagsschluss (15.400) notiert und das Tagestief (15.434) direkt nach dem Opening markiert. In der Spitze seien die Blue Chips am Nachmittag sogar bis auf 15.553 Zähler stiegen, hätten das Niveau aber nicht bis zur Schlussglocke halten können. Mit dem Endstand bei 15.476 sei der Index stattdessen wieder an das Volumenmaximum zurückgefallen.