Paris (www.aktiencheck.de) - DAX Donnerstag/Freitag: Die DAX-Tageskerze von Mittwoch sprach dafür, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zumindest für 1 Sekunde tiefer handelt als 13.610, besser aber, bis 13.550 fällt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Habe es Donnerstag noch nicht geklappt, seien bei Zielprognosemarken am Freitag nachgeholt worden, DAX-Tagestief 13.526.



Die Volatilität (VDAX NEW) habe seit Mittwoch spürbar um 20 % zugelegt. Der DAX sei zudem an der BIG PICTURE Horizontale 13.795 nach unten abgewiesen worden und sei niemals bestätigt darüber gewesen, denn es habe weder letzte noch vorletzte Woche einen Wochenschluss über dieser BIG PICTURE DAX-Hürde gegeben. Die Börsenampel für den DAX bleibe unter 13.795 "ROT". Der DAX beginne heute unterhalb der Wolken-Unterstützung 13.550 und strebe sofort auf das letzte größere Tief bei 13.455 zu. Ab 13.455 gebe es Chancen für Gegenbewegungen bis 13.600 oder 13.700 bzw. bis 13.763(R3)/13.795(BIG PIC). (22.08.2022/ac/a/m)



