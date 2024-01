Ausblick: Der deutsche Leitindex habe in der ersten Januar-Woche nicht an die starke Performance vom Dezember anknüpfen können.



Das Long-Szenario: Um das aktuelle Quergeschiebe nach oben aufzulösen, sollte der Index im ersten Schritt oberhalb des Verlaufshochs vom 6. Dezember bei 16.727 aus dem Handel gehen. Danach müsste auch die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 überwunden werden. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde, hätten die Kurse Platz bis in den Bereich der 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch bei 17.003 Punkten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung würden sich die Blicke wie schon in der Vorwoche auf das Juli-Hoch bei 16.529 Zählern richten, das bislang als Unterstützung habe verteidigt werden können. Komme es zu einem Rücksetzer unter dieses Niveau und würden die Notierungen auch unter das frische Januar-Tief sowie das Juni-Top bei 16.427 zurückfallen, dürfte das Mai-Top bei 16.332 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre eine weitere Unterstützung am Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 zu finden, bevor es um die beiden August-Tops bei 16.060 bzw. 16.043 und die 16.000er Schwelle gehen würde. (08.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX endete die erste Januar-Woche (-0,9%) nach einer volatilen Sitzung am Freitag bei 16.594 Punkten (-0,1%), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem sich der deutsche Leitindex am Donnerstag an einer Gegenreaktion auf den Rücksetzer vom Mittwoch versucht habe, seien die heimischen Blue Chips vor dem Wochenende zunächst erneut nach unten abgedreht. Bereits zur Eröffnung bei 16.505 habe der Index in der Verlustzone notiert (Vortagsschluss bei 16.617) und sei am frühen Nachmittag auf das Wochentief bei 16.449 zurückgefallen. Anschließend hätten sich die Kurse erholt und seien auf das Tageshoch bei 16.646 Zählern geklettert. Auf Wochensicht habe der DAX damit 0,9% an Wert verloren.