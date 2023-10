Ausblick: Aus charttechnischer Sicht oszilliere der DAX seit Ende September um den Bereich von 15.250 Punkten, wobei sich die Spanne zwischen dem aktuellen Monatshoch (15.575) und dem entsprechenden -tief (14.948) auf 627 Zähler belaufe.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste es weiterhin zunächst über das Juli- bzw. über das August-Tief (15.456/15.469) gehen, um einen Sprint an das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 forcieren zu können. Gelinge der Break per Tagesschluss, sollte auch das aktuelle Oktober-Hoch bei 15.575 überboten werden. Darüber würden die 15.600er Marke und die 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.648) in den Fokus rücken, bevor es zu einem Hochlauf an das Volumenmaximum mit dem März-Hoch kommen könnte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen erneut am September-Tief bei 15.139 angetragen werden. Unterhalb dieser Haltelinie dürfte dann die runde 15.000er Schwelle angesteuert werden. Würden die Notierungen unter dieses Niveau fallen, sollte danach mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der Auffangzone aus dem aktuellen Oktober-Tief (14.948) und dem März-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.925 gerechnet werden. (18.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern trotz einer volatilen Sitzung kaum von der Stelle gekommen und konnte lediglich 0,1% zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den deutschen Leitindex sei es auch am gestrigen Dienstag nur in sehr kleinen Schritten vorangegangen. Mit dem Opening bei 15.211 habe das Aktienbarometer zunächst in der Verlustzone notiert (Vortagsschluss bei 15.238), sich anschließend aber auf das frühe Tageshoch bei 15.288 schieben können. Von dort sei es jedoch direkt wieder in die Gegenrichtung gegangen, wobei die Kurse im Tief bis auf 15.117 zurückgesetzt hätten. Im Anschluss hätten die Notierungen noch einmal Boden gut gemacht und seien bei 15.252 Punkten aus dem Handel gegangen.