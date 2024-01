Ausblick: Mit dem gestrigen Close bei 16.547 habe sich der DAX ein weiteres Mal oberhalb des Juli-Hochs behaupten können.



Das Long-Szenario: Nachdem der deutsche Leitindex gestern Abend im nachbörslichen Handel bereits wieder über 16.600 Punkten taxiert worden sei, könne die erste Hürde auf der Oberseite unverändert am Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 angetragen werden. Darüber müsste die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 überwunden werden, um Platz für einen Hochlauf an das Vorwochenhoch bei 16.963 bzw. an die 17.000er Barriere mit dem Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 zu eröffnen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen weiterhin das Juli-Hoch bei 16.529 im Fokus. Nach einem Rückfall unter diese Haltelinie müsste mit einem Test des aktuellen Januar-Tiefs bei 16.449 bzw. des Juni-Tops bei 16.427 gerechnet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte das Mai-Top bei 16.332 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken sollte. Komme es indes zu einer größeren Korrektur, dürften anschließend die beiden August-Tops angesteuert werden. (12.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am gestrigen Donnerstag um 0,9% auf 16.547 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die Handelsspanne bei den heimischen Blue Chips am Mittwoch lediglich 99 Zähler betragen habe, habe sich der deutsche Leitindex gestern von seiner volatilen Seite präsentiert. Dabei seien die Notierungen zunächst bei 16.776 mit einem deutlichen Plus in die Sitzung (Vortagsschluss bei 16.690) gestartet und kurz nach der Eröffnung auf das Intraday-Top bei 16.839 Punkten gestiegen. Im weiteren Verlauf seien die Gewinne jedoch sukzessive abgebröckelt und der Index sei nach Bekanntgabe der US-Inflationszahlen auf das späte Tagestief bei 16.541 zurückgefallen.