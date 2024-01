Ausblick: Nach Kursgewinnen von 20,3% im Jahr 2023 sei der deutsche Leitindex zum Auftakt des neuen Börsenjahres kaum vom Fleck gekommen.



Das Long-Szenario: Um frische Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste das Aktienbarometer zunächst über die 16.800er Marke steigen. Zur Bestätigung sollte anschließend auch das Top vom 12. Dezember bei 16.837 überboten werden. Gelinge der Break (wichtig: per Tagesschluss), könnte danach ein Sprint an die 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch bei 17.003 lanciert werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt weiterhin am Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 zu finden. Setze der DAX - der im Tief gestern bis auf 16.649 gefallen sei - unter dieses Niveau zurück, müsste auf das Juli-Hoch bei 16.529 geachtet werden. Darunter sollte dann das Juni-Top bei 16.427 stützend wirken, bevor es zu einem Rücksetzer an das Mai-Top bei 16.332 kommen könnte. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen (Stichwort Pullback), dürfte das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 angesteuert werden. Würden die Notierungen auf diesem Level ebenfalls keinen Halt finden, müsste ein Test der beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 sowie der runden 16.000er Schwelle einkalkuliert werden. (03.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zum Start in das neue Börsenjahr zunächst deutlich zulegen, brachte später aber nur ein kleines Plus über die Ziellinie, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Zweigeteilter Handelstag für den deutschen Leitindex - während die Blue Chips bei 16.829 in die erste Sitzung des neuen Börsenjahres gestartet seien (Schlusskurs vom Freitag bei 16.752) und in der Spitze bis auf 16.963 hätten steigen können, habe sich am Nachmittag das Blatt gewendet. Im Sog einer schwachen Wall Street habe der DAX die zwischenzeitlichen Gewinne wieder aus der Hand gegeben und sei letztlich bei 16.769 (+0,1%) in den Feierabend gegangen.