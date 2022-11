Ausblick: Nachdem die Differenz zwischen Opening und Close am Montag lediglich 17 Punkte betragen habe, sei der Abstand im gestrigen Kerzentageschart sogar auf nur noch sieben Zähler geschrumpft. Zudem seien die Blue Chips in einer volatilen Nachbörse weitere 100 Punkte abgerutscht, womit die Aufwärtsbewegung nun zunehmend ins Stocken gerate.



Das Long-Szenario: Nach oben stecke der DAX unverändert in dem volumenarmen Korridor fest, der mit einem Sprint an das April-Top bei 14.603 überwunden werden sollte. Könne diese Hürde - die weiterhin von einer nur wenig tiefer liegenden Volumenspitze verstärkt werde - überboten werden, hätten die Blue Chips Platz bis an das Juni-Hoch bei 14.709 Punkten. Der nächste Widerstand wäre dann am 2021er Oktober-Tief bei 14.819 zu finden, bevor die 15.000er Barriere mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste markante Halt bei 14.000 festgemacht werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte einen Rückfall an bzw. unter das Vor-Corona-Top bei 13.795 begünstigen. Darunter würde die Doppelunterstützung aus 13.600er Marke und 200-Tage-Linie (aktuell bei 13.586) als mögliche Auffangzone für ein Pullback infrage kommen. Falle der DAX unter den langfristigen Durchschnitt, müsste direkt im Anschluss mit einem Test des September-Tops bei 13.565 bzw. des Zwischenhochs vom 4. November bei 13.542 gerechnet werden. (16.11.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte am gestrigen Dienstag an die positiven Tendenzen der vorangegangenen Sitzungen anknüpfen und weitere 0,5% aufsatteln, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon zur Eröffnung bei 14.372 hätten die Blue Chips eine 59 Punkte breite Lücke in den Chart gerissen (Vortagsschluss bei 14.313), die jedoch bereits wenig später mit dem Rückfall auf das Tagestief bei 14.266 geschlossen worden sei. Von dort habe der Index nach oben abgefedert und sei ohne weitere Verzögerung auf das Tageshoch bei 14.441 Punkten gestiegen. Damit sei das aktuelle November-Hoch zwar noch einmal um 10 Punkte verbessert worden, per Schlusskurs sei es aber auf 14.379 (+0,5%) zurückgegangen.