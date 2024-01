Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte nach seinem Allzeithoch, gebildet bei 17.003 vor Weihnachten, im Anschluss eine 12-tägige Konsolidierungsphase durchlaufen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Phase sei von geringer Dynamik geprägt gewesen und deute in den meisten Fällen nicht auf eine größere Trendwende hin. Stattdessen handle es sich oft nur um eine Pause im Aufwärtstrend. So sei es auch gewesen. Der DAX sei gestern auf Ansage (Zitat gestern: "...Der DAX ist aus dem Stand heraus in der Lage, ab heute wieder zu steigen, darauf hat sich der DAX seit Donnerstag und Freitag vorbereitet...") deutlich angestiegen, nachdem er sehr passend ein frühes Tief bei 16.548/16.529 markiert habe.Was sei passiert? Die stützende Horizontale, gebildet durch das Sommerhoch (16.529) des letzten Sommers, habe den Verkäufern standgehalten. Bullisch: Der DAX habe heute die Chance, zunächst sprunghaft per Gap von 16.716 bis circa 16.790/16.800 zu steigen, wo schon gestern Abend das nachbörsliche Hoch im Sog der festen US-Börse markiert worden sei. Es stehe dem DAX heute auch Aufwärtspotenzial bis ca. 16.980/17.000 zur Verfügung, das passe in den Rahmen der Tages-Pivots (R3 = 16.982). (09.01.2024/ac/a/m)