Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Unterschreiten der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.975 Punkten) musste der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestern eine Abwärtskurslücke (15.901 zu 15.846 Punkten) und weitere Gewinnmitnahmen hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & BurkhardtDamit gehe es nun tatsächlich ans Eingemachte, denn es würden sich nicht nur die Bollinger Bänder (unteres Band bei 15.640 Punkten) weiten, sondern die deutschen Standardwerte hätten auch die zuletzt immer wieder diskutierte Kernhaltezone bei 15.700/15.600 Punkten unterschritten. Damit drohe die Schiebezone der letzten Monate in eine Topformation umzuschlagen. Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation halte ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 700 Punkten bereit. Beim DAX® könnte deshalb die Haltezone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten bei knapp 15.000 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken. In diesem Dunstkreis verlaufe aktuell auch die Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 14.857 Punkten). Um diese negativen Implikationen abzuwenden, müsste das Aktienbarometer möglichst zeitnah die alte Schlüsselzone bei 15.600/15.700 Punkten zurückerobern. Ansonsten drohe dem DAX® eine echte Sommerdelle. (07.07.2023/ac/a/m)