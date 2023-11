Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX war viel zu schnell zu weit gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es brauche Tage, um das auszugleichen. Der Anfang sei gemacht. Der XETRA DAX sei von 15.270 bis 15.120 gefallen. Bei 15.120 habe es gestern temporäre Anstiegschancen gegeben, habe es in der DAX Prognose der BNP Paribas am Morgen geheißen. Am Nachmittag habe man das ab DAX 15.120 nutzen können, der DAX sei von 15.120 bis 15.159 gestiegen.Favoritenroute, 60%: Der DAX mache heute da weiter, wo er gestern aufgehört habe, der konsolidiere den Vorwochenanstieg weiter aus. Der DAX dürfte unter 15.120 aufmachen und bis 15.020 fallen. Ab 15.020 gäbe es temporäre Anstiegschancen vom EMA200/h1 (indiaktive Ableitung vom FDAX) bis 15.120/15.155, höher heute eher nicht. BÄRISCH: Unter 15.020 fiele der DAX heute bis maximal bis zur multiplen Unterstützungszone 14.975/14.950/14.945, um dann mit sehr guten Chancen deutlich nach oben abzuspringen. "Gefühlt" sei der "Besuch" des Indexlevels ca. 14.950 aber erst was für Mittwoch. (07.11.2023/ac/a/m)