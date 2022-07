Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der letzte Handelstag im Juni verlief für den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verheerend, und das in mehrerlei Hinsicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei es zu einem neuen zyklischen Tief auf Tagesschlusskursbasis gekommen, was den intakten Bärenmarkt untermauere. Zudem sei im Juni mit minus 11,2 Prozent die schlechteste Monats-Performance seit März 2020 (Corona-Crash) generiert worden. Dabei sei es im Kerzenchart auf Monatsbasis sogar zu einem so genannten Bearish-Engulfing-Pattern, einem langfristigen Verkaufssignal gekommen. Die Hoffnung der Bullen liege nun auf dem Unterstützungsniveau, das grob gesagt von knapp 12.300 bis gut 12.400 Punkte reiche. Die Stabilisierung müsse also bald kommen! Ansonsten würde es auf einen Test jener Basis-Aufwärtstrendlinie zulaufen, welche durch die markanten Tiefs von März 2009 und März 2020 definiert werde und inzwischen leicht unter der 10.000er-Marke verlaufe. Dort läge übrigens rechnerisch betrachtet auch das 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2009/2021er-Hausse. Einen Grund zur Hoffnung aber gebe es wohlgemerkt: Die Erholung zum Handelsende habe für eine Art "Dragonfly Doji" gesorgt, was auf eine weiter anhaltende Erholung hindeuten könnte. Eine rasche Rückeroberung der 13.000er-Marke könnte die Lage entspannen. (01.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >