Ausblick: Dank des Wochengewinns von 0,7% habe der DAX einen Teil der Verluste aus der ersten Januar-Woche (-0,9%) wieder aufgeholt.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex zum Start in die neue Woche an die positiven Tendenzen vom Freitag anknüpfen, sollte es zunächst auch per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 gehen. Im Anschluss müsste dann die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 überboten werden, bevor es zu einem Sprint an das Hoch vom 2. Januar bei 16.963 bzw. an die 17.000er Barriere mit dem Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 kommen könnte.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen wieder nach unten ab, wäre der erste Halt unverändert am Juli-Hoch bei 16.529 zu finden. Würden die Notierungen auf Schlusskursbasis unter diesen zuletzt mehrfach erfolgreich verteidigten Halt fallen, dürfte weiteres Abwärtspotenzial bis an das aktuelle Januar-Tief bei 16.449 bzw. an das Juni-Top bei 16.427 freigesetzt werden. Darunter sollten das Mai-Top bei 16.332 und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken, bevor ein Rücksetzer bis an die beiden August-Tops (16.060/16.043) sowie die 16.000er Schwelle einkalkuliert werden müsste. (15.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am Freitag um 1% auf 16.705 verbessern und die zweite Januar-Woche mit einem Gesamtgewinn von 0,7% beenden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den deutschen Leitindex sei es auch am letzten Handelstag der Woche noch einmal hoch her gegangen. Während die Blue Chips zunächst bei 16.649 mit einem 102 Zähler breiten Aufwärts-Gap in den Handel gestartet seien, seien die Kurse über Mittag auf das Tagestief bei 16.608 zurückgefallen. Von dort seien die Notierungen jedoch wieder nach oben abgefedert und bis auf das Tageshoch bei 16.752 geklettert, bevor die Sitzung bei 16.705 beendet worden sei.