Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.952 habe der DAX die Abwärtsdynamik der vorangegangenen Sitzungen im regulären Handel zunächst gestoppt.



Das Long-Szenario: Könne der Index zum Start in die neue Woche an die positiven Tendenzen anknüpfen, müsste es im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über die 16.000er Barriere gehen. Gelinge der Break, sollte zur Bestätigung auch das offene Gap vom Donnerstag bei 16.020 geschlossen und das 2021er August-Tops bei 16.030 sowie der GD50 (16.040) überwunden werden. Darüber könnte sich ein Hochlauf an den Bremsbereich bei 16.185/16.209 anschließen, bevor bei 16.240 auch die zweite Kurslücke aus der Vorwoche geschlossen werden müsste. Die nächsten Widerstände wären dann am 2021er November-Top bei 16.290 und bei 16.332/16.336 zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen wieder an der 15.900er Schwelle angetragen werden. Darunter sollte die 100-Tage-Linie (15.854) stützend wirken, die nachbörslich noch einmal angelaufen worden sei. Unterhalb des GD100 habe sich mit dem Tagestief vom Donnerstag (15.808), der 15.800er Marke und dem Vorwochentief bei 15.785 eine Haltezone ausgebildet. Würden die Kurse unter dieses Niveau fallen, könnte ein Rückfall an das März-Top bei 15.706 nicht ausgeschlossen werden. (07.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach vier Verlusttagen legte der DAX am Freitag 0,4% auf einen Wochenschluss bei 15.952 Punkten zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die Notierungen am Montag auf das neue Allzeithoch bei 16.529 gestiegen seien, sei es am Freitag noch einmal bis auf das Wochentief bei 15.785 Punkten hinunter gegangen. Im Anschluss habe sich der Index jedoch stabilisieren und in die Gewinnzone zurückkehren können. Schließlich seien die Kurse schon zur Eröffnung bei 15.917 rund 24 Punkte über dem Vortagsschluss (15.893) in den Handelstag gestartet und hätten sich danach auf das Tageshoch bei 15.974 Zählern geschoben.