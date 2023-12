Auf der Terminseite sei am heutigen Dienstag sehr ruhig. Bei Brenntag finde der Capital Markets Day statt. Die Deutsche Börse überprüfe turnusmäßig die Zusammensetzung der DAX-Indices. Am Abend nach US-Börsenschluss würden die Veränderungen bekannt gegeben. Im DAX würden keine Veränderungen erwartet. Im MDAX und SDAX dürfte es hingegen Bewegungen geben. Der Immobilien-Spezialst Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und der Waferhersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) seien Kandidaten für den Aufstieg in den MDAX. ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF)und Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) seien im Gegenzug dazu die Abstiegskandidaten. Für den Aufstieg in den SDAX würden derzeit drei Kandidaten gehandelt: der Börsenneuling SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP), die Beteiligungsgesellschaft Mutares (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) und der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3).



Im Fokus stünden zudem wieder einige Analysteneinschätzungen. Die UBS habe das Ziel für SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) von 140 auf 168 Euro angehoben. JP Morgen werde hingegen pessimistischer für Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) und Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF). Die Kursziele habe die US-Bank von 220 auf 190 Euro und von 47 auf 34 Euro reduziert. Optimistischer werde JPMorgan für Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B). Das Kursziel sei von 800 auf 850 Dänische Kronen erhöht worden. Weiterhin stark präsentiere sich der Bitcoin und der Goldpreis. Der Bitcoin notiere weiter über der 40.000-Dollar-Marke, Gold klar über 2.000 Dollar.



Die US-Börsen hätten sich am Montag mit negativen Vorzeichen präsentiert. Der Leitindes Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 36.204,44 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,5 Prozent auf 4.569,78 Zähler und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ein Prozent auf 15.839,67 Punkte nachgegeben.



Auch die Börsen in Asien hätten am Morgen unter Druck gestanden. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) um 1,7 Prozent nachgegeben. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe im späten Handel 0,9 Prozent im Minus notiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 1,4 Prozent verloren. (05.12.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause gegönnt, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Montag sei der deutsche Leitindex 0,04 Prozent höher bei 16.404,76 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Tagesverlauf sei er zeitweise bis auf 73 Zähler an sein Rekordhoch bei 16.529 Punkten herangelaufen. In den Handel am heutigen Dienstag dürfte er kaum verändert starten. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt prozentual kaum verändert auf 16.413 Punkte.