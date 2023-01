Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aufwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt hat nachgelassen, was wohl auch damit zu erklären ist, dass Erwartungen eines Abflachens des EZB-Zinserhöhungspfads korrigiert werden mussten, so die Analysten der Helaba.Verkaufsdruck gebe es derzeit aber nicht. Vielmehr könne der DAX sein erhöhtes Niveau oberhalb der Marke von 15.000 Punkten halten. Das Risiko einer Korrektur sei aufgrund der getrübten Indikatorenlage aber nicht von der Hand zu weisen. Selbst wenn der DAX nachgeben und die 15.000er Marke unterschreiten würde, wäre dies als Korrektur eines intakten Aufwärtsimpulses zu werten.Zur Erinnerung: Der DAX habe seit Ende September 2022 zeitweise annähernd 3.500 Punkte zugelegt und seit Anfang dieses Jahres seien es immerhin noch 1.200 Punkte. Vor diesem Hintergrund sollte eine vorübergehende Verschnaufpause nicht überraschen. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine stabile Eröffnung schließen lassen. (25.01.2023/ac/a/m)