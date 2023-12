Ausblick: Mit der gestrigen Sitzung habe der DAX keine neuen Impulse generiert, habe gleichzeitig aber alle Optionen auf eine Fortsetzung der Rally offenhalten können.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben durchzustarten, müsste es im ersten Schritt (und idealerweise auch per Tagesschluss) über das frische Allzeithoch vom Mittwoch gehen. Oberhalb von 16.727 wäre der Weg dann wieder frei von charttechnischen Widerständen, eine grobe Orientierung würden dabei weiterhin die runden Hunderter- und Tausender-Marken liefern. Damit sollte auf die 17.000er-Barriere geachtet werden, von der möglicherweise zunächst eine gewisse Bremskraft ausgehen könnte.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die erste Haltestelle - wie schon in den Vortagen - am Juli-Hoch bei 16.529 zu finden. Falle der DAX unter dieses Level, müsste mit einem Test des Juni-Hochs bei 16.427 gerechnet werden. Ein größerer Rücksetzer könnte auch am Mai-Top bei 16.332 bzw. am Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 aufgefangen werden. Wüden die Blue Chips auf diesem Niveau nicht nach oben drehen, würden die beiden August-Tops im Bereich von 16.060 sowie 16.043 als mögliche Wendemarken für ein Pullback nachrücken. Dabei könnte es auch zu einem Dip an die 16.000er-Schwelle kommen. (08.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Vor dem heutigen US-Arbeitsmarktbericht blieben die deutschen Blue Chips gestern in Deckung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem die Kurse am Mittwoch auf das neue Rekordhoch bei 16.727 gestiegen seien, sein die Notierungen am vorletzten Handelstag der Woche nicht über das Intraday-Top bei 16.655 hinausgekommen. Im Tief - das bereits in der ersten Handelsstunde markiert worden sei - seien die Kurse dagegen auf 16.595 zurückgerutscht. Mit dem Schlusskurs bei 16.629 habe für den DAX schließlich ein typischer Konsolidierungstag geendet.