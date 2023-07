Ausblick: Aus charttechnischer Sicht habe der DAX am Freitag zwar keine neuen Akzente setzen können, sei aber mit Kursen oberhalb von 16.030 unverändert bullish zu werten.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex den positiven Schwung mit in die neue Woche nehmen, könnte ein Anstieg an das aktuelle Juli-Hoch bei 16.209 lanciert werden. Gelinge der Break, hätten die Notierungen Platz bis an das vormalige Allzeithoch bei 16.290 Punkten. Darüber würde dann der Bremsbereich bei 16.332/16.336 in den Fokus rücken, bevor es - nach einem Gap-Close bei 16.358 - zu einem Hochlauf an das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 kommen dürfte.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt erneut bei 16.030 (= das 2021er August-Hoch) zu finden; unterhalb dieser Haltelinie müsste auf die 16.000er Barriere geachtet werden. Sollte der deutsche Leitindex per Tagesschluss unter die runde Tausender-Marke zurückfallen, dürfte die 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.982) auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Rückfall unter die Trendlinie könnte einen Test der 15.900er Marke begünstigen, bevor sich die Auffangzone rund um 15.800 und die Doppelunterstützung aus dem GD100 (15.739) bzw. dem März-Top (15.706) als Haltestellen anbieten würden. (17.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am letzten Handelstag der zweiten Juli-Woche eine Verschnaufpause eingelegt und 0,2% abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips eine kleine Gewinnserie von fünf Aufwärtstagen in Folge aufs Parkett hätten legen können, sei es am Freitag erstmals in der abgelaufenen Handelswoche nach unten gegangen. Bei 16.123 gestartet (Vortagsschluss bei 16.141), seien die Notierungen zunächst auf das Tagestief bei 16.072 und federten danach in die Gegenrichtung abgefallen. Dabei seien die Kurse bis auf 16.149 gestiegen und hätten die Sitzung schließlich bei 16.105 Punkten beendet. Auf Wochensicht habe der Index damit 3,2% zugelegt.