Ausblick: Der DAX habe nach dem jüngsten Rekord eine Verschnaufpause auf hohem Niveau eingelegt.



Das Long-Szenario: Um wieder in den Aufwärtsmodus zu schalten, sollte der deutsche Leitindex jetzt auf Schlusskursbasis über das alte Allzeithoch aus dem November 2021 bei 16.290 ausbrechen. Einen Schlusskurs oberhalb dieser Chartmarke vorausgesetzt, hätten die Notierungen danach Platz für einen Sprint an die neue Bestmarke bei 16.332 Zählern. Darüber wäre der Weg dann theoretisch frei von weiteren Widerständen, allerdings dürften die nachfolgenden runden Chartmarken bei 16.400, 16.500 usw. eine gewisse Orientierung bieten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte das gestrige Tagestief im Auge behalten werden. Falle der DAX unter dieses Level, müsste mit einem Test der Auffangzone zwischen 16.030 (2021er August-Hoch) und der 16.000er Barriere gerechnet werden. Unterhalb der runden Tausendermarke würde die 15.900er Marke als Haltestelle nachrücken. Weite sich ein möglicher Rücksetzer anschließend aus, dürfte das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer sollte dann das 2022er Februar-Top bei 15.737 stützend wirken, bevor es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des März-Hochs bei 15.706 kommen könnte. (23.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) legte zum Start in die neue Woche eine Verschnaufpause ein und gab 0,3% auf 16.224 ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips am Freitag auf ein neues Allzeithoch bei 16.332 ausgebrochen seien, habe der DAX gestern den Kursanstieg der vorangegangenen Sitzung konsolidiert. Dabei habe der Index schon zum Opening bei 16.236 rund 39 Zähler unter dem Schlusskurs vom Freitag (16.275) notiert und kurz nach der Eröffnung das Tageshoch bei 16.268 Punkten markiert. Im weiteren Verlauf seien die Kurse nach unten gedreht und am Nachmittag bis auf das Tagestief bei 16.196 Zählern gefallen.