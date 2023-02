Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei der Kursverlauf nach dem Ausbruch über die Volumenspitze bei 15.250/15.200 weiterhin bullish zu werten.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stelle sich die erste Hürde nun wieder auf die 15.500er Marke, die zusammen mit der oberen Kante des offenen Gaps vom Freitag bei 15.509 überboten werden sollte. Nach einem vollständigen Gap-Close würde die aktuelle Jahresbestmarke bei 15.521 in den Fokus rücken. Oberhalb dieses Niveaus könnte schließlich ein Hochlauf an die 15.600er Marke erfolgen, wobei darüber dann das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem 2020er Tief) bei 15.650/15.675 warten würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die erste Unterstützung nun am Tagestief vom Freitag bei 15.348 zu finden. Darunter müsste ein Test der Auffangzone aus dem Januar-Hoch bei 15.270 und der Volumenspitze bei 15.250/15.200 einkalkuliert werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, könnte die Kurslücke vom Donnerstag bei 15.181 Punkten geschlossen werden. Würden die Blue Chips an dieser Haltelinie nicht nach oben abdrehen, dürfte die obere Begrenzung der Schiebezone rund um 15.150 auf den Prüfstand gestellt werden. (06.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Kurssprung vom Donnerstag hat der DAX zum Wochenschluss eine Verschnaufpause eingelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Schwache Quartalszahlen von Apple Amazon und Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) sowie ein starker US-Arbeitsmarktbericht hätten die Kurs-Rally im DAX am Freitag ausgebremst. Schon zur Eröffnung bei 15.408 habe der Index 101 Punkte unter dem Vortagsschluss notiert und sei im Tief auf 15.348 abgetaucht. In der Spitze sei es dagegen bis auf 15.477 Zähler gegangen, womit das Abwärts-Gap bis auf 32 Punkte geschlossen worden sei. Mit einem Endstand von 15.476 (-0,2%) habe sich der DAX aus einer starken Woche verabschiedet, in der es insgesamt 2,2% nach oben gegangen sei.