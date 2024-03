Ausblick: Mit dem Endstand bei 17.815 sei der DAX hauchdünn unter das Top vom vergangenen Freitag (1. März) bei 17.817 zurückgefallen. Auf Wochensicht habe sich der Index - trotz der neuen Rekordmarken - damit nur um 0,5% verbessert.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben durchzustarten, müsste das Aktienbarometer über 17.843 ausbrechen und zur Bestätigung auch die aktuelle Intraday-Bestmarke bei 17.879 überbieten. Sobald der Sprung auf einen historischen Höchststand gelinge, wäre der Weg darüber wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Ein möglicher Hochlauf an die 18.000er Barriere würde dabei weiterhin ins bullishe Bild passen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke jetzt dagegen auf das Vorwochentief bei 17.619 Punkten richten, dem bei 17.601 die untere Kante der offenen Kurslücke vom 29. Februar folgen würde. Würden die Blue Chips nach einem Gap-Close nicht wieder nach oben drehen, müsste auf die 17.500er Marke geachtet werden. Unterhalb dieses Levels wäre die nächste Haltestelle dann erst am Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 zu finden, bevor das Gap vom 22. Februar bei 17.118 geschlossen werden könnte. (11.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Freitag etwas leichter präsentiert und ist mit einem kleinen Tagesminus von 0,2% auf 17.815 Zähler ins Wochenende gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nur einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex - angeschoben von einer abgeschwächten Inflationsprognose der EZB - auf ein neues Allzeithoch bei 17.879 ausgebrochen sei, hätten die heimischen Blue Chips eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Dabei seien die Notierungen zunächst mit ersten Gewinnen bei 17.850 in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 17.843) und nach dem frühen Tagestief bei 17.795 bis auf das Tageshoch bei 17.861 gestiegen. Dort seien die Kurse allerdings wieder nach unten gedreht und in die Verlustzone zurückgefallen.