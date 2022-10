Ansonsten würden frische Analystenstimmen für Kursausschläge sorgen. Die Aktien des Großhandelskonzerns Metro seien als Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDAX um mehr als elf Prozent abgesackt, nachdem die Baader Bank sie abgestuft habe und nun mit "reduce" eher zum Verkauf empfehle. Bei Lufthansa hätten die Anleger nach einer Abstufung durch die Bank HSBC ein Minus von über vier Prozent verkraften müssen.



Einer der größten Gewinner in der DAX-Familie sei zur Stunde die VARTA-Aktie. Nach einer Reihe von schlechten Nachrichten und einem überproportionalen Kursrückgang würden die Papiere am heutigen Feiertag den Versuch einer ersten Gegenbewegung starten. Für eine nachhaltige Trendwende im Kursverlauf müsse der Konzern aber erst einmal das verloren gegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Viel Arbeit in einem ambitionierten Marktumfeld.



Die Aktien der Porsche AG seien am Montag erstmals unter den Ausgabepreis gefallen. Bisher habe es Kurse unter der Marke von 82,50 Euro nur im außerbörslichen Handel gegeben, was damit begründet worden sei, dass die beim Börsengang beteiligten Konsortialbanken in den ersten Tagen im Haupthandel für Unterstützung gesorgt hätten. Zu Wochenbeginn sei es dann aber auch auf Xetra soweit gewesen. Die VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403)-Tochter habe am vergangenen Donnerstag den größten deutschen Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996 gefeiert. Aber auch die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund würden von den Anlegern abgestoßen. Die Autobranche leide derzeit generell stark unter den Rezessionssorgen der Anleger.



Die Krisenstimmung bei der Credit Suisse habe die Aktien zum Wochenstart auf ein weiteres Rekordtief gedrückt. Als Grund gelte laut Händlern, dass immer mehr Anleger einen finanziellen Kollaps des Geldhauses befürchten würden. Am Markt seien die Prämien, die für die Absicherung von Ausfallverlusten mit Unternehmensanleihen der Credit Suisse zu zahlen seien, auf Rekordniveau angestiegen.



"Der Aktionär" wird im Laufe des Tages über die wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten, so Michael Schröder.



Mit Material von dpa-AFX (03.10.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen September ist der DAX auch mit Verlusten in den neuen Monat gestartet, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Neben der Schwäche der US-Börsen vor dem Wochenende drücke auch eine weitere Verschlechterung der Einkaufsmanager-Indices aus der Industrie in Deutschland und der Eurozone auf die Stimmung. Die Hoffnung ruhe - wie so oft - auf grüne Vorzeichen aus den USA am Nachmittag.Dort stünden auch die Einkaufsmanagerindices aus der US-Industrie auf der Agenda. Auch sie dürften Rückschlüsse auf die Branchenverfassung in Zeiten einer sehr hohen Inflation und schnell steigender Zinsen geben. Die Märkte würden in diesem Zusammenhang mehr und mehr das Risiko einer Rezession einpreisen. RWE am Wochenende gemeldete Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses gut an. Mit der Akquisition erweitere RWE sein globales Portfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien insgesamt und diversifiziere das Portfolio gleichzeitig in technologischer Hinsicht. Bewertet werde der im US-Markt führende Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern bei der Transaktion mit 6,8 Milliarden Dollar.