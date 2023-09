Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.727 habe der deutsche Leitindex die wichtige Unterstützung am März-Top zunächst erfolgreich verteidigt.



Das Long-Szenario: Um den gestrigen Rücksetzer direkt kontern zu können, sollte der DAX im ersten Schritt über den Bremsbereich bei 15.796/15.805 zurückkehren und den Re-Break mit einem Hochlauf an die 15.900er-Marke bzw. den GD50 (aktuell bei 15.918) bestätigen. Gelinge dann auch der Sprung über die mittelfristige 100-Tage-Linie, die aktuell bei 15.942 verlaufe, hätten die Kurse Platz bis an die runde 16.000er Barriere. Darüber wären die nächsten Hürden am 2021er August-Hoch (16.030), dem Zwischenhoch vom 31. August bei 16.043 und am Verlaufshoch vom 10. August bei 16.060 zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen wieder das März-Hoch bei 15.706 im Fokus. Sollte der DAX per Tagesschluss unter die Haltelinie fallen und auch am gestrigen Tagestief keine Unterstützung finden, müsste ein Rutsch unter das Volumenmaximum einkalkuliert werden. Eine Etage tiefer dürfte dann die Auffangzone zwischen 15.600 und dem Vorwochentief bei 15.565 Punkten angesteuert werden, bevor es an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.522) bereits um einen Wechsel in den formalen Abwärtstrend gehen würde. (19.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um 1,1% auf 15.727 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während sich der deutsche Leitindex am Freitag noch bis an die 16.000er Barriere habe heranschieben können, seien die Notierungen am gestrigen Montag wieder nach unten abgedreht. Dabei seien die heimischen Blue Chips bereits im Minus in den Handelstag (Opening bei 15.859) gestartet und hätten die Verluste in den Folgestunden sukzessive ausgebaut. Im Tief seien die Kurse am späten Nachmittag bis auf 15.694 zurückgefallen, hätten die Abgaben bis zur Schlussglocke aber auf einen Endstand bei 15.727 (-1,1%) eindämmen können.