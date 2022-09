Ausblick: Mit dem Wochenverlust von 347 Zählern sei der deutsche Leitindex unter mehrere wichtige Unterstützungen zurückgefallen. Dementsprechend habe sich die charttechnische Ausgangslage wieder eingetrübt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite gelte es nun im ersten Schritt, über den Bremsbereich bei 12.800/12.818 zu steigen. Darüber würde die obere Kante des offenen Gaps vom Freitag bei 12.957 in den Fokus rücken. Sobald die Kurslücke vollständig geschlossen sei, müsste die runde 13.000er Barriere überboten werden. Zu Bestätigung des Re-Breaks sollte es anschließend über die Hürden bei 13.050 und 13.085 gehen, um dann Kurs auf den GD50 und die Volumenspitze bei 13.200/13.225 nehmen zu können.



Das Short-Szenario: Halte der Abwärtsdruck hingegen an, müsste neben dem Tagestief vom Freitag bereits auf die Haltezone bei 12.665 (Juli-Aufwärtstrendgerade) und 12.604 (aktuelles September-Tief) geachtet werden. Falle der DAX unter dieses Niveau, dürfte sich die Korrektur bis in den Bereich um 12.400 ausweiten. Dort seien die nächsten Haltestellen am bisherigen Jahrestief bei 12.391 und am Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) zu finden. Böten auch diese Unterstützungen keinen Halt, würde eine Ausweitung der Verkäufe bis an die runde 12.000er Marke ebenfalls ins bearishe Bild passen. (19.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Rücksetzer, der den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Donnerstag bereits per Schlusskurs unter die 13.000er Barriere drückte, weitete sich am Freitag noch einmal aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX den Handel mit einem 142 Zähler breiten Abwärts-Gap bei 12.815 Punkten eröffnet, wobei das Opening auch dem Tageshoch entsprochen habe. Im weiteren Verlauf sei der Index unter die Haltezone bei 12.800 gefallen, die erst in der letzten Handelsstunde noch einmal kurzzeitig habe überboten werden können. Im Tief sei es für die Blue Chips dagegen bis auf 12.699 hinuntergegangen, zur Schlussglocke habe der DAX bei 12.741 Punkten (-1,7%) notiert. Damit habe das Aktienbarometer auf Wochensicht 2,7% an Wert verloren.