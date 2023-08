Der US-Arbeitsmarktbericht habe am Freitag für eine kleine Berg- und Talfahrt an der Wall Street und den NASDAQ-Börsen gesorgt. Der bekannteste Wall Street-Index Dow Jones Industrial habe den Tag nach einem überwiegend leicht positiven Verlauf mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 35.065,62 Punkte beendet. Für die erste Augustwoche stehe damit ein Verlust von rund einem Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Freitag 0,53 Prozent auf 4.478,03 Zähler eingebüßt. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,51 Prozent auf 15.274,92 Punkte gesunken. Sein Wochenverlust summiere sich damit auf drei Prozent.



Die Anleger an den Börsen Asiens hätten sich am Montag zurückgehalten. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei es zuletzt um 0,3 Prozent nach unten gegangen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei um fast ein Prozent gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe sich knapp in der Gewinnzone gehalten.



Im Fokus stünden zum Wochenauftakt einige Quartalsergebnisse. Es würden unter anderem Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y), Aurubis (ISIN DE0006766504 / WKN 676650), SLM Solutions (ISIN DE000A111338 / WKN A11133) und BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) berichten. Zudem hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet. Scout24 (ISIN DE000A12DM80 / WKN A12DM8) habe bereits am Wochenende seine Zahlen veröffentlicht. Die Ziele seien erhöht worden, die Aktie dürfte am Montag deutlich im Plus starten.



Die US-Bank J.P. Morgan habe die Bewertung der Aktien von CTS Eventim (ISIN DE0005470306 / WKN 547030) bei einem Kursziel von 77 Euro mit "overweight" aufgenommen. Dies dürfte die Aktie zum Wochenauftakt beflügeln. Die Privatbank Berenberg habe K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,70 auf 22 Euro angehoben. Die UBS habe das Ziel für Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) von 14,25 auf 15,00 Euro erhöht. Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) von 38 auf 41 Euro angehoben.



Mit Material von dpa-AFX (07.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Stabilisierungsversuch zum Ausklang der Vorwoche zeichnen sich am Montag im DAX wieder Verluste ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.904 Punkte. In der Vorwoche habe der DAX trotz zwischenzeitlichem Rekord von 16.528 Punkten letztlich etwas mehr als drei Prozent verloren.Seine 100-Tage-Linie, Barometer für den längerfristigen Trend, habe der DAX jedoch noch verteidigen können. Sie notiere aktuell bei 15.804 Punkten. Der Stabilisierungsschein trüge allerdings etwas. Denn im US-Handel hätten die Indices am Freitag erst nach dem europäischen Handelsende ihr deutliches Plus abgegeben und seien klar ins Minus abgetaucht. Vorsicht laute bei den Anlegern auch nach dem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht für Juli das Gebot der Stunde.