Nach einem schwachen Handelsstart hat der DAX am Dienstag die Verluste schnell reduzieren können, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Eine restriktiver als erwartete Geldpolitik der Bank of Japan habe nur kurzfristig für Verunsicherung gesorgt. Unter der 14.000-Punkte-Marke bleibe das Chartbild allerdings nach wie vor deutlich angeschlagen.Die Bank of Japan habe beschlossen, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewege. Dies werde als erster Schritt in Richtung einer leichten geldpolitischen Straffung gewertet. Die Folgen für die Börsen in Deutschland und den USA sollten allerdings nicht überbewertet werden. Entsprechend sei die schnelle Gegenbewegung am Dienstag durchaus folgerichtig. Wichtiger bleibe nach den Enttäuschungen der vergangenen Wochen, wie EZB und FED im kommenden Jahr vorgehen würden.