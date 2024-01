Auf Unternehmensseite stehe heute unter anderem die Aktie von QIAGEN im Fokus. Hier gebe es neue Übernahmegerüchte, die die Aktie beflügeln würden. Im Blickfeld im DAX bleibe zudem weiterhin Rheinmetall. Das Papier steige derzeit von einem Hoch zum nächsten. Am Abend nach US-Handelsschluss veröffentliche Alcoa die Zahlen für das vierte Quartal.



Zudem dürften wieder einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Die Société Générale habe die Allianz von "hold" auf "buy" angehoben und das Kursziel von 235 auf 275 Euro erhöht. Das Kursziel für Munich Re habe die Société Générale von 410 auf 445 Euro erhöht. Die UBS hat Munich Re von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Barclays habe das Kursziel für die Deutsche Telekom von 28 auf 30 Euro angehoben.



Nach der Feiertagspause hätten die US-Börsen am Dienstag leicht unter Druck gestanden. Der Dow Jones Industrial habe am Dienstag 0,6 Prozent tiefer bei 37.361,12 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,4 Prozent auf 4.765,98 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 habe sich hingegen kaum verändert gezeigt.



Die asiatischen Börsen hätten am Morgen unter Druck gestanden. Konjunktur- und Zinssorgen seien wieder in den Fokus gerückt. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 1,1 Prozent verloren, der Hang Seng-Index in Hongkong sei sogar 3,4 Prozent abgerutscht. Beim japanischen Leitindex Nikkei 225 habe das Minus am Ende 0,4 Prozent betragen. (17.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX stand am Dienstag erneut unter Druck, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex sei am Ende 0,3 Prozent tiefer bei 16.571,68 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte es weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiere den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsauftakt 0,6 Prozent tiefer auf 16.467 Punkte.