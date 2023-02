Ausblick: Obwohl der deutsche Leitindex die zwischenzeitlichen Verluste am Freitag von 1,5% auf 0,3% habe eindämmen können, habe der Halt an der 15.500er Marke zunächst aufgegeben werden müssen.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse sollte der DAX im ersten Schritt oberhalb von 15.515, besser noch über dem Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief) bei 15.525 aus dem Handel gehen. Gelinge der Break, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum aktuellen Jahreshoch bei 15.659 eröffnen. Könnten die Blue Chips über diese Hürde steigen - auch hier gelte der Schlusskurs -, wäre anschließend ein Sprint an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Punkten möglich.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt nun wieder an der 15.400er Marke antragen werden, bevor es rund 100 Punkte tiefer um das Tagestief vom Freitag an der 15.300er Schwelle gehen würde. Falle der DAX unter dieses Level, müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich um 15.275 und/oder an die Volumenspitze bei 15.250/15.225 gerechnet werden. Drehe der Index dort nicht nach oben, könnte es bei 15.181 zu einer Schließung der offenen Kurslücke vom 2. Februar kommen, bevor ein Rücksetzer an die 15.000er Marke möglich wäre. (20.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verabschiedete sich am Freitag mit einem Verlust von 0,3% aus einem volatilen Handelstag, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX am Freitag bei 15.372 - und damit deutlich unter dem Vortagsschluss (15.534) - gestartet sei, hätten die Blue Chips die Verluste zunächst ausgeweitet und seien auf das Tagestief bei 15.300 Punkten gefallen. Dort sei das Aktienbarometer jedoch nach oben gedreht und habe einen Großteil der Abgaben wieder aufgeholt. Im Top seien die Kurse bis auf 15.515 Zähler gestiegen, hätten die 15.500er Marke bis zur Schlussglocke aber nicht halten können. Mit dem Schlusskurs bei 15.482 habe die vergangene Woche dennoch mit einem Plus von 1,1% geendet.