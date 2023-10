Der EUR/USD sei zum Wochenschluss kaum verändert aus dem Devisenhandel gegangen. Nach der EZB Sitzung hätten Impulse gefehlt.



Kasachstan könnte über die Druschba-Pipeline (Raffinerie Schwedt werde hierüber versorgt) die Ölexporte nach Deutschland auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen. Gespräche über zusätzliche Lieferungen würden seit Ende September geführt.



Die Internationale Energieagentur (IEA) habe bereits letzte Woche ihren jährlichen World Energy Outlook veröffentlicht. In ihrem Basisszenario schätze die IEA, dass die weltweite Ölnachfrage Ende der 2020er Jahre einen Höchststand von rund 102 Mio. Barrel pro Tag erreichen könnte und die Mengen danach (aufgrund des Übergangs zu saubereren Energien, insbesondere im Verkehrssektor), zurückgehen würden. In ähnlicher Weise schätze die IEA, dass die weltweite Erdgasnachfrage bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen werde (aufgrund nachlassender Nachfrage im Strom- und Bausektor).



Ölpreise hätten am Freitag wieder angezogen. Sorgen über eine Ausweitung des Nahostkonflikts sowie zunehmende Spannungen zwischen dem Iran und den USA hätten Tribut gezollt. (30.10.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beim DAX war bisher im Oktober nichts zu holen (-3,44% auf Monatssicht), so die Analysten der Nord LB.Der Präsident des Ifo-Instituts Fuest äußere sich kritisch zu den diskutierten, möglichen Staatshilfen für Siemens Energy . "Es gibt keine überzeugende Rechtfertigung für den Staat, Siemens Energy finanziell oder mit Bürgschaften zu unterstützen die Unterstützung bedeutet einen Transfer von Steuergeldern an die Gläubiger und Aktionäre von Siemens Energy, die eigentlich haften müssten. Es ist die Aufgabe der Gläubiger und Aktionäre, die Firma zu sanieren und auf Ansprüche zu verzichten". Siemens Energy befinde sich derzeit in Gesprächen mit dem Bund über staatliche Garantien in Höhe von EUR 15 Milliarden. Siemens Energy habe seit längerem große Probleme im Windkraft-Business. Vonovia . Der Kaufpreis betrage EUR 87,8 Mio. (Buchwert zum 30.06.2023). Neue Immobilieneigentümerin werde die städtische Wohnungsgesellschaft WiD Wohnen in Dresden. Vonovia habe den Expansionskurs der vergangen Jahre beendet und insgesamt ein Portfoliopaket in Höhe von EUR 13 Milliarden zur möglichen Veräußerung identifiziert.