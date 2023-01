Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:



Die Aktien von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) würden heute um fast 2% zulegen, nachdem die deutsche Regierung die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine genehmigt habe. Obwohl die Lieferung selbst keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen habe, wecke sie die Hoffnung, dass die gespendeten Panzer durch neue Aufträge wieder aufgefüllt würden.



Die Aktien von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) hätten zugelegt, nachdem sie von Morgan Stanley eine "Overweight"-Empfehlung mit einem Kursziel von 85 Euro erhalten hätten. Die Bank habe außerdem berichtet, dass Brenntag das beste Chemieunternehmen in Europa sei und habe die Aktien des Unternehmens als "Top Pick" bezeichnet.



Die Aktien von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) würden heute fast 7% verlieren, nachdem die Deutsche Bank ihr Rating auf "halten" herabgestuft habe. Nach Ansicht der Bank sei das Potenzial des Unternehmens im Moment bereits im Aktienkurs enthalten. Das Kursziel liege bei 33 Euro.



Die Futures auf den DAX würden heute niedriger gehandelt. Der Index bleibe weiterhin in der Nähe des Widerstands, der durch das 78,6%-Retracement markiert werde. (25.01.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwochshandel an den europäischen Märkten bringt eine Eintrübung der Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute Rückgänge. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ leer, dennoch werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Zinsentscheidung der Bank of Canada richten. Nach Börsenschluss an der Wall Street werde Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) seine Quartalsergebnisse vorlegen.ifo-Daten für Deutschland:Aktuelle Lage 94,1 / Erwartung 94,9 / Vorwert 94,4Erwartungen 86,4 / Erwartung 85,3 / Vorwert 83,2Wie die Ökonomen des ifo-Instituts hinzufügen würden, gehe die deutsche Wirtschaft in einer vorsichtigen, aber relativ optimistischen Stimmung in das neue Jahr. Für das erste Quartal 2023 erwarte das Institut einen Rückgang des BIP.