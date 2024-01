Ausblick: Aus charttechnischer Sicht stecke der deutsche Leitindex unverändert in einer Schiebezone knapp unterhalb des aktuellen Rekordhochs (17.003) fest.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste das Aktienbarometer über das aktuelle 2024er Top bei 16.968 steigen, um danach in Richtung der 17.000er Barriere davonziehen zu können. Gelinge dann der Sprung auf neue historische Bestmarken - womit auch die derzeit kursbestimmende Seitwärts-Range bullish aufgelöst werden könnte -, wäre der Weg zunächst frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen am Verlaufshoch vom vergangenen Mittwoch bei 16.921 angetragen werden, weitere Unterstützungen wären am Zwischenhoch vom 11. Januar bei 16.839 und bei 16.800 zu finden. Eine Etage tiefer könnte das Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 einen Rücksetzer auffangen, bevor die Kurslücke vom Mittwoch bei 16.627 geschlossen werden müsste. Drehe der DAX nach einem Gap-Close nicht nach oben, sollte die Schließung der offenen Lücke vom vergangenen Montag sowie ein Test des Juli-Hochs bei 16.529 mit dem GD50 (16.528) einkalkuliert werden. Das Juni-Top bei 16.427 und das Mai-Hoch bei 16.332 kämen im Anschluss ebenfalls als Haltestellen infrage. (30.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um 0,1% auf einen Endstand bei 16.942 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ein Kursrutsch bei der Bayer-Aktie (-4,9%) habe am gestrigen Montag auch den DAX zunächst unter Druck gesetzt. Dabei hätten die heimischen Blue Chips schon zur Eröffnung bei 16.925 erste Verluste verbucht (Schlusskurs vom Freitag bei 16.961) und seien noch am Vormittag auf das Tagestief bei 16.860 zurückgefallen. Im Sog einer freundlichen Wall Street sei es am Nachmittag jedoch gelungen, die Abgaben einzudämmen; mit dem Endstand bei 16.942 sei der DAX auf seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen.