Ausblick: Die charttechnische Ausgangslage im DAX könne kurzfristig weiterhin als neutral gewertet werden.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freisetzen zu können, müsste der deutsche Leitindex unverändert über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief) bei aktuell 15.475/15.500 steigen und den Break mit einem Sprint an das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 bestätigen. Sobald das Aktienbarometer auf eine neue 2023er Bestmarke ausbreche, wäre Raum für einen Vorstoß an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Punkten. Darüber würde dann bereits die 16.000er Barriere mit dem 2021er August-Top bei 16.030 warten.



Das Short-Szenario: Die erste Haltestelle könne dagegen weiterhin an der 15.400er Schwelle vermerkt werden. Würden die Blue Chips unter dieses Level fallen, müsste mit einem Test der 15.300er Marke gerechnet werden. Gehe der schief, dürfte zunächst der Haltebereich um 15.275 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor die Volumenspitze bei 15.250/15.225 einem neuerlichen Belastungstest unterzogen werden könnte. Würden die Notierungen auch bei 15.200 Punkten keinen Halt finden, sollte eine Schließung der offenen Kurslücke vom 2. Februar bei 15.181 einkalkuliert werden. (21.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) kam am gestrigen Rosenmontag nicht über einen Endstand von 15.478 Punkten hinaus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA sei gestern "Presidents Day" gefeiert worden - habe der DAX zum Start in die neue Woche keine eigenen Akzente setzen können. Nachdem die Blue Chips bei 15.524 in den Handel gestartet seien und direkt nach der Eröffnung das Tageshoch bei 15.532 markiert hätten, seien die Kurse unter die 15.500er Marke auf das Tagestief bei 15.437 zurückgefallen. Im Anschluss hätten die Notierungen um den Schlusskurs vom Freitag (15.482) oszilliert und seien schließlich nahezu unverändert in den Feierabend gegangen.