Die Aktien von Siemens Energy würden heute um fast 5% steigen, nachdem Morgan Stanley die Einstufung für die Aktien des Unternehmens auf "overweight" angehoben und die Aktie mit 33,20 Euro bewertet habe. Die Investmentbank sehe eine Verbesserung der Aussichten für den Gasturbinenbereich und die Windenergiesparte.



Starke Erholungen auf dem Ölmarkt würden die Aktien des europäischen Ölsektors antreiben. Die OPEC+-Mitglieder hätten am vergangenen Wochenende eine beträchtliche freiwillige Kürzung der Ölproduktion angekündigt, was zu Beginn der neuen Woche einen deutlichen Anstieg der Ölpreise ausgelöst habe. Zusätzliche Produktionskürzungen in Höhe von 1,157 Millionen Barrel pro Tag seien von 8 OPEC- und Nicht-Kartell-Ländern angekündigt worden. Die Kürzungen würden im Mai in Kraft treten und bis zum Ende dieses Jahres andauern. Darüber hinaus habe Russland angekündigt, dass die Produktionskürzung von 500.000 Barrel, die im Juni auslaufen sollte, bis Ende 2023 verlängert werden solle.



Die Schweizer Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung zur staatlich initiierten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS (ISIN CH0244767585 / WKN A12DFH) eröffnet. Die Behörde sammele Informationen über mögliche Straftaten im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse. Die Aktien der Banken würden derzeit 4% verlieren.



Die Futures-Kontrakte auf den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden seitwärts tendieren und sich über der Widerstandsmarke halten, die durch die jüngsten lokalen Höchststände (15.700 Punkte) markiert worden sei (Quelle: xStation5 von XTB). (03.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Montag an den europäischen Märkten bringt eine gemischte Stimmung bei den meisten Benchmarks, so die Experten von XTB.Die großen Ölkonzerne würden sich sehr gut entwickeln und von der kräftigen Rally der Ölpreise profitieren. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute vor allem auf die PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe in den großen Volkswirtschaften.