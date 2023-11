Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zweiter Handelstag in dieser Woche und zum zweiten Mal zeigt der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) eine geringe Schwankungsbreite - dieses Mal von weniger als 60 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig sei das Aktienbarometer damit den zweiten Handelstag in Folge innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom vergangenen Freitag verblieben. Die beiden Innenstäbe würden von einem gewissen Konsolidierungsbedarf zeugen. Aufgrund der Rally der letzten Wochen sowie des heißgelaufenen RSI komme letzteres auch nicht wirklich überraschend. Eine erste wichtige Unterstützung stelle das Aufwärtsgap vom 16. November (15.784 zu 15.760 Punkten) dar. Danach bilde vor allem die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.657 Punkten) im Zusammenspiel mit den horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten einen extrem massiven Rückzugsbereich. Jede Konsolidierung oberhalb dieser Schlüsselmarken sei grundsätzlich konstruktiv zu interpretieren.Diese Einschätzung werde zudem durch die US-Standardaktienindices bestätigt. So würden bspw. sowohl im Verlauf des NASDAQ 100® als auch des S&P 500® trendbestätigende Bullenflaggen vorliegen. Apropos USA: Das unmittelbare Umfeld von "Thanksgiving" - konkret: von der heutigen Eröffnung bis zum Closing am sog. "Black Friday" - biete überdurchschnittliche saisonale Chancen. (22.11.2023/ac/a/m)