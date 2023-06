Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:



Rückblick: Das DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Ziel 15.872/15.855 wurde gestern leider (noch) nicht erreicht, der DAX fiel nur bis 15.907 (XETRA 15.925), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: DAX-Hauptvariante heute, 60%: Das DAX-Ziel 15.907-1 bzw. die Zielzone 15.872/15.855 bleibe noch im Rennen, solange der DAX nicht über 16.115 steige. Ein Abzweig zu 15.872/15.855 bestehe bei 16.035, was bisher in den Nachtstunden ziemlich genau beachtet worden sei. Aber ACHTUNG, bei derart tiefen VDAX-Ständen wie unten beschrieben, könne JEDE DAX-Konsolidierung aus x-beliebiger Lage abgebrochen werden und den DAX durch die Decke drücken. Unterstützend wirke am Morgen wie immer der Tages-PP bei 15.995. 15.995 sei oftmals gut genug, um den DAX bis 16.080 hochzuziehen. (07.06.2023/ac/a/m)

