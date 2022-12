FED-Chef Jerome Powell habe am Mittwoch die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert und damit an der Wall Street eine Kursrally ausgelöst. Allerdings sei an den Börsen für Dezember bereits ein kleinerer Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten eingepreist.



Interessanter sei daher laut der LBBW, dass Powell ebenfalls klargestellt habe, dass die FED die Leitzinsen in der Spitze wohl über das im Rahmen ihrer Projektionen avisierte Niveau von 4,6 Prozent hinaus werde anheben müssen. Mit einer ersten Zinssenkung schon im kommenden Jahr sei nach den aktuellen Aussagen des FED-Chefs ebenfalls kaum mehr zu rechnen.



Im DAX sei der erhoffte Befreiungsschlag - trotz der heutigen Kursgewinne - jedoch weiterhin ausgeblieben. Der Weg zum Zwischenhoch vom 6. Juni bei etwas über 14.700 Punkten bleibe somit steinig. Ob es eine neunte Gewinnwoche in Folge geben werde, bleibe ebenfalls abzuwarten. Aktuell zeichne sich noch ein kleiner Verlust ab.



Die Jahresendrally setze sich weiter fort. (01.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft, so Jan Paul Fóri vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bis zum späten Nachmittag habe der deutsche Leitindex um rund 0,5 Prozent auf 14.460 Punkte zugelegt. Für Aufwind hätten dabei bekräftigte Signale für eine moderatere Zinspolitik der US-Notenbank FED gesorgt. Diese Marke habe der DAX jedoch noch nicht knacken können.