Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:



Rückblick: Die Vorbörse taktete heute Nacht schon zeitweise auf neuen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Sommertiefs bei 15.454 (bisherige Sommertief waren 15.469 und 15.456), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: Es sei soweit, die große DAX-Sommerunterstützungszone werde heute dem Härtetest unterzogen. Es gehe um sehr viel. Der DAX habe gute Chancen, die multiple Unterstützungszone 15.575/15.450 zu verteidigen. Ein dauerhaftes Durchhandeln per Tagesschluss, deutlich unter 15.450 endend, sei nicht erste Wahl an diesem Freitag. Vor allem die 200-Tage-Linie in der Ausprägung SMA bei 15.543 sei oft ein Sammelbecken für große, bereitstehende Käufer. Man dürfe also gespannt darauf sein, ob die Woche über 15.543 oder unter 15.450 ende. Was allerdings passieren könne, seien zeitweise Ausflüge (intra day mini sell offs) unter die genannte Unterstützungszone 15.543/15.469/15.456. (22.09.2023/ac/a/m)

