Ausblick: Mit dem gestrigen Tagestief habe der deutsche Leitindex das 2021er August-Hoch auf den Prüfstand gestellt und erfolgreich verteidigt.



Das Long-Szenario: Könne der DAX an die jüngsten Erholungstendenzen anknüpfen, sollte es jetzt auch über das Vorwochenhoch bei 16.185, die 16.200er Marke und das bisherige Juli-Hoch vom Monatsanfang bei 16.209 gehen. Nach einem Schlusskurs oberhalb der letztgenannten Hürde hätten die Notierungen Platz bis an das vormalige Rekordhoch bei 16.290 Punkten. Gelinge dort der Break, könnte sich ein Sprint an den Bremsbereich bei 16.332/16.336 anschließen. Darüber würde dann das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte weiterhin auf das 2021er August-Hoch und die runde 16.000er Schwelle geachtet werden, deren Bedeutung gestern noch einmal unterstrichen worden sei. Ein Rutsch unter dieses Level (wichtig: auf Schlusskursbasis) dürfte einen Test des GD50 (aktuell bei 15.988) und/oder der 15.900er Marke nach sich ziehen. Unterhalb dieser Haltestelle könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 15.800 nicht ausgeschlossen werden, darunter sollten dann die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.752) und das März-Top bei 15.706 stützend wirken. (19.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich gestern erneut oberhalb von 16.000 Punkten behaupten und 0,4% auf 16.125 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die heimischen Blue Chips am Montag noch im Tief unter die 16.000er Barriere zurückgefallen seien, hätten sich die Kurse gestern konstant über der viel beachteten Tausender-Marke gehalten. Zur Eröffnung bei 16.042 Zählern habe der DAX zwar unter dem Vortagsschluss (16.069) notiert und wenig später auch das Tagestief bei 16.031 Punkten markiert, habe sich mit dem Handelsbeginn an der Wall Street aber nach oben absetzen können. In der Spitze seien die Notierungen bis auf 16.140 Zähler gestiegen und schließlich bei 16.125 über die Ziellinie gegangen.